احتفل مئات الفلسطينيين صباح اليوم السبت، في الساحات والميادين العامة وسط المدن الفلسطينية في الأرض المحتلة، بعد أن حقق الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي انتصارًا يحقق مطالبهم علقوا على إثره إضرابهم عن الطعام، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.

وعلت زغاريد أمهات الأسرى الفلسطينيين في سماء المدن الفلسطينية انطلاقًا من خيام الاعتصام التي كانت على مدار الأيام الماضية خلايا نحل تعمل لنصرة الأسرى ومساندتهم، على مدار 40 يومًا من الإضراب المتواصل عن الطعام في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت صباح اليوم السبت، أن الأسرى علقوا إضرابهم عن الطعام بعد نحو 20 ساعة متواصلة من المفاوضات مع مصلحة السجون الإسرائيلية، محققين عددًا من مطالبهم العادلة على رأسها مطالب تتعلق بزيارة ذويهم لهم.

وأشارت مصادر في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها لعبت دورًا هامًا عبر الحوار الثنائي غير العلني للوصول إلى حل يجنب فقدان الأرواح خاصة بعد دخول الإضراب يومه الـ 40 ودخول المضربين في مرحلة الخطر.