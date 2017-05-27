فرضت قوات الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا جزئيا على ساحة الجمهورية شمالى العاصمة باريس لأسباب تتعلق بخطر وقوع عملية إرهابية.

وانتشرت العديد من التغريدات على موقع تويتر، إنه تم العثور على سيارة مشبوهة أثارت تخوفا لدى الشرطة من أن تكون مفخخة.

وقالت صحيفة “20 مينيت” الفرنسية، إن خبراء تفكيك المتفجرات يعملون على التحقق من المكان، وتم فرض منطقة أمان، تخضع لحراسة الشرطة الخاصة، وامتنعت الشرطة والسلطات المحلية، حتى اللحظة عن تقديم أى معلومات.

يشار إلى أن هجمات على مقربة من ساحة الجمهورية، وقعت فى نوفمبر عام 2015، أطلقت خلالها مجموعة من المسلحين النار على رواد عدد من المقاهى وقاعة الحفلات الموسيقية “باتاكلان”، ما أدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة المئات.