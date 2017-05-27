 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 11:44 صباحاً
روابط سريعة
الشرطة الفرنسية تخلي ساحة الجمهورية بعد الاشتباه في سيارة
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية تخلي ساحة الجمهورية بعد الاشتباه في سيارة

2017-05-27 11:05:35
متابعات

فرضت قوات الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا جزئيا على ساحة الجمهورية شمالى العاصمة باريس لأسباب تتعلق بخطر وقوع عملية إرهابية.

وانتشرت العديد من التغريدات على موقع تويتر، إنه تم العثور على سيارة مشبوهة أثارت تخوفا لدى الشرطة من أن تكون مفخخة.

وقالت صحيفة “20 مينيت” الفرنسية، إن خبراء تفكيك المتفجرات يعملون على التحقق من المكان، وتم فرض منطقة أمان، تخضع لحراسة الشرطة الخاصة، وامتنعت الشرطة والسلطات المحلية، حتى اللحظة عن تقديم أى معلومات.

يشار إلى أن هجمات على مقربة من ساحة الجمهورية، وقعت فى نوفمبر عام 2015، أطلقت خلالها مجموعة من المسلحين النار على رواد عدد من المقاهى وقاعة الحفلات الموسيقية “باتاكلان”، ما أدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة المئات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3