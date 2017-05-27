قمة مجموعة السبع: "لا غنى عن الحوار مع موسكو"

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن مجموعة الدول “السبع الصناعية” قد أقرت بضرورة الحوار مع موسكو لتسوية الأزمات الدولية وتبني الردود الموحدة لمواجهة تحديات المرحلة.

وفي حديث خاص لوكالة “تاس” الروسية، قال ألفانو: “أقرت الدول “السبع الصناعية” الكبرى بضرورة الحوار مع موسكو والتعاون المشترك معها في صياغة الحلول اللازمة لفض الأزمات الدولية ومواجهات التحديات المعاصرة وفي مقدمتها الإرهاب”.

وأضاف: “إلا أن هذه الضرورة لا تقتضي الحد من الضغوط الممارسة على روسيا لتتحمل مسؤولياتها في إطار الأزمة الأوكرانية التي اضطرت مجموعة “السبع الصناعية” لفرض حزمة من القيود على العلاقات مع موسكو في مختلف المحافل”.

وتابع: “رفع العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا رهن بتطبيق موسكو اتفاقات مينسك، وهذا ما تسترشد به إيطاليا لدى بحث مسألة العقوبات”.

يشار إلى أن روسيا لم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، لكنها تعهدت بحماية السكان الروس هناك، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للجمهوريتين.

كما تسعى روسيا مع ألمانيا وفرنسا لفض النزاع في أوكرانيا عبر مفاوضات “مينسك” للتسوية التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، ومن خلال مشاورات “رباعية نورماندي” التي تعقد على مستوى وزراء خارجية بلدان مجموعة مينسك الأربعة.

يذكر أن “السبع الكبرى” كانت قد تحولت عقب زوال الاتحاد السوفيتي إلى “الثماني الكبرى” بانضمام روسيا الاتحادية لها إبان حكم الرئيس بوريس يلتسين، إلا أن الأزمة الأوكرانية والتوتر السياسي غير المسبوق بين موسكو وعواصم المجموعة المذكورة، خلص إلى القطيعة بين روسيا وبلدان المجموعة.