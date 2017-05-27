أكد الدكتور شريف وديع مساعد وزير الصحة لشئون الحالات الحرجة، أن مستشفيات القاهرة استقبلت 14 حالة إصابة في حادث «المنيا» الإرهابي، موضحا أن جميع المصابين بإصابات تتطلب المكوث بالمستشفيات تم نقلهم لمستشفيات القاهرة.

وأشار وديع من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أن معهد ناصر استقبل 12 حالة فيما استقبل مستشفى الجلاء العسكري حالتين تم نقلهم بالإسعاف الجوي.

وكشف عن وجود 8 حالات إصابة تتطلب عمليات جراحية، مؤكدا انه تم إجراء 6 عمليات جراحية بـ”نجاح تام”.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.