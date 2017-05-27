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«المصريين الأحرار» يدين حادث المنيا الإرهابي‎
هجوم المنيا

«المصريين الأحرار» يدين حادث المنيا الإرهابي‎

2017-05-27 11:27:49

أدان إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم الجمعة مجموعة من المصريين الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا، وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء المدنيين الأبرياء والمصابين.

وأكد الغزولي أن هذا الحادث ينم عن مدى خسة ووقاحة التنظيمات الإرهابية، مهيبًا بجموع الشعب المصري بالوقوف والتكاتف ضد الإرهاب الغاشم.

وأوضح فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن تلك الأعمال لن تنال من وحدة أبناء الدولة المصرية مهما حاول مثيرو الفتنة، وستظل مصر قوية بأبنائها ولن يزيد هذا الحادث المصريين إلا تماسكًا وترابطًا لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى ضرورة تفهم أن هذه الهجمات الغادرة تعمل على محاولة الواقعية واستفزاز المشاعر في إطار حرب الدولة المصرية ضد الإرهاب، وأننا يجب أن ندرك أن تلك العمليات للأسف لن تنتهي لأن الهدف منها هو إسقاط الدولة المصرية منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بدء من استهداف أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمدنيين الأبرياء.

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