ذكرت وسائل اعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت أن طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الجنوبية اخترقت المجال الجوي للشمال هذا الأسبوع، ووصفت الأمر بأنه “استفزاز عسكري خطير”.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية إن طائرة مراقبة جنوبية، يطلق عليها هيرون، قد حلقت فوق منطقة الحدود الغربية أربع مرات خلال الفترة بين 7:46 صباحا و 8:40 مساء أمس الجمعة.

وأضافت الوكالة الرسمية في بيونج يانج:” أن الانتهاك يعد خطيرا لاسيما وأنه جاء بالتزامن مع مجئ طائرات التجسس الأمريكي الأربع من طراز “جلوبال هوك” علاوة على 100 فرد من العسكريين إلى قاعدة “يوكودا” الجنوية في اليابان، انطلاقا من قاعدتهم في مدينة جوام بحجة تجنب اعصار”.

كما القت اللوم على الجنوب عن تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، وحذرت من”رد انتقامي بلا رحمة”.

غير أن مسئولا من الجيش الكوري الجنوبي حسبما نقلت وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية رفض هذا الادعاء واعتبره “غير صحيح” وقال”إن الطائرة الجنوبية نفذت عملية عادية كما هو مخطط لها”.

وفي الاسابيع الأخيرة، صعدت بيونج يانج حدة التوترات العسكرية بسلسلة من تجارب الصواريخ الباليستية التي اعتبر العديد من المراقبين بأن الشمال في طريقه لتطوير صاروخ أطول مدى قادر على الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي.وفقا ليونهاب.