 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 11:43 صباحاً
روابط سريعة
«المصري الديمقراطي» يُناقش الوضع السياسي بعد حادث المنيا‎.. اليوم
هجوم المنيا

«المصري الديمقراطي» يُناقش الوضع السياسي بعد حادث المنيا‎.. اليوم

2017-05-27 10:50:56

ينظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، في الـ12 ظهرًا، بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة الوضع السياسي والأمني الراهن، بعد استهداف إرهابيين لحافلة بالمنيا، صباح أمس الجمعة، والذي راح ضحيته نحو 26 شهيدًا و24 مصابًا.

وينعقد المؤتمر بحضور قيادات الحزب، وعلى رأسهم رئيس الحزب فريد زهران.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن استشهاد 26 مواطنًا وإصابة 25 آخرين، في حادث إطلاق نار من مجهولين على أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3