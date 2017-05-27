ينظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، في الـ12 ظهرًا، بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة الوضع السياسي والأمني الراهن، بعد استهداف إرهابيين لحافلة بالمنيا، صباح أمس الجمعة، والذي راح ضحيته نحو 26 شهيدًا و24 مصابًا.

وينعقد المؤتمر بحضور قيادات الحزب، وعلى رأسهم رئيس الحزب فريد زهران.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن استشهاد 26 مواطنًا وإصابة 25 آخرين، في حادث إطلاق نار من مجهولين على أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.