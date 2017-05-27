الحلبي: القوات المسلحة لم تمس المدنيين في قصف «درنة»2017-05-27 10:53:38
أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن زرع جماعة “داعش” في ليبيا يستهدف دول شمال أفريقيا لأنها تشكل تهديدا أمنيا لدول مصر وتونس والجزائر.
وأشار الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أن “داعش” موجودة بمدينة “درنة” لقربها من المناطق البترولية، موضحا حرص الجماعة الإرهابية على التواجد بقرب مصادر دخل لهم.
وذكر أن الضربة الجوية المصرية في ليبيا أمس حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن وكالة “رويترز” قد أعلنت أن الطائرات المصرية استهدفت مباني ومنشآت تابعة لـ”مجلس شورى المجاهدين” دون المساس بالمدنيين.
وأضاف أن الضربات الجوية تحمل رسالة مفادها أن القوات المسلحة قادرة على محاربة الإرهاب خارج الحدود المصرية وامتلاكها لأسلحة بعيدة المدى وتقصف الأهداف بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن مصر لها الحق القانوني في قصف الجماعات الإرهابية خارج حدودها وحماية أمنها القومي.
وأعلن أن حجم الذخيرة والسيارات الضخم التابعة للجماعات الإرهابية والتي تم تدميرها وضبطها يؤكد وجود تمويلات من دول لدعم الإرهاب.
وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.
وقد قامت القوات الجوية المصرية بقصف جوي استهدف بعض معسكرات العناصر الإرهابية في ليبيا.
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT