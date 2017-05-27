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الحلبي: القوات المسلحة لم تمس المدنيين في قصف «درنة»
اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي

الحلبي: القوات المسلحة لم تمس المدنيين في قصف «درنة»

2017-05-27 10:53:38
محيط - خالد الريس

أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن زرع جماعة “داعش” في ليبيا يستهدف دول شمال أفريقيا لأنها تشكل تهديدا أمنيا لدول مصر وتونس والجزائر.
وأشار الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أن “داعش” موجودة بمدينة “درنة” لقربها من المناطق البترولية، موضحا حرص الجماعة الإرهابية على التواجد بقرب مصادر دخل لهم.
وذكر أن الضربة الجوية المصرية في ليبيا أمس حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن وكالة “رويترز” قد أعلنت أن الطائرات المصرية استهدفت مباني ومنشآت تابعة لـ”مجلس شورى المجاهدين” دون المساس بالمدنيين.
وأضاف أن الضربات الجوية تحمل رسالة مفادها أن القوات المسلحة قادرة على محاربة الإرهاب خارج الحدود المصرية وامتلاكها لأسلحة بعيدة المدى وتقصف الأهداف بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن مصر لها الحق القانوني في قصف الجماعات الإرهابية خارج حدودها وحماية أمنها القومي.
وأعلن أن حجم الذخيرة والسيارات الضخم التابعة للجماعات الإرهابية والتي تم تدميرها وضبطها يؤكد وجود تمويلات من دول لدعم الإرهاب.
وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.
وقد قامت القوات الجوية المصرية بقصف جوي استهدف بعض معسكرات العناصر الإرهابية في ليبيا.

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