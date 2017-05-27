أعلن فريق الرجاء البيضاوي المنافس في الدوري المغربي لكرة القدم، الجمعة، إقالة مدربه محمد فاخر بعد ساعات قليلة بعد تحقيق الفريق فوزا كبيرا بـ 4-1 ، أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي وصيف البطل، الجمعة.

وذكر الرجاء، في بيان مقتضب على موقعه الرسمي على الانترنت، أن مجلس الإدارة قرر بالإجماع في اجتماع عقده بمقر النادي بالدار البيضاء “إنهاء الارتباط مع مدرب الفريق الأول محمد فاخر”.

وأوضح الرجاء “بموازاة ذلك تم تشكيل لجنة عُهد إليها بدراسة السير الذاتية لانتقاء المدرب الأنسب لقيادة الفريق وتهيئة برنامج العمل والظروف الكفيلة بكسب رهانات الموسم المقبل”.

ودرب محمد فاخر الرجاء في موسم صعب، في ظل أزمة مادية وإدارية، أملًا في احتلال المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.

وشهد هذا الموسم إضرابات للاعبي الرجاء للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، كما سبق أن هدد المدرب بالاستقالة.