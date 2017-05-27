بعث رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا .

وذكرت سفارة بيلاروسيا بالقاهرة أن لوكاشينكو قال في برقية العزاء ” أعرب باسمي وباسم الشعب البيلاروسي عن خالص التعازي لرئيس مصر ولأقارب وأصدقاء الذين قتلوا نتيجة لطلقات نارية استهدفت حافلة في محافظة المنيا”.

وأضاف:”إن قتل الناس بلا رحمة تعد جريمة لن تغتفر...وإني على ثقة بأن هذه الأعمال لن تمنع رئيس مصر من مسار تعزيز السلام والاستقرار في البلاد”.