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رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي
الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي

2017-05-27 10:18:52
أ ش أ

بعث رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا .

وذكرت سفارة بيلاروسيا بالقاهرة أن لوكاشينكو قال في برقية العزاء ” أعرب باسمي وباسم الشعب البيلاروسي عن خالص التعازي لرئيس مصر ولأقارب وأصدقاء الذين قتلوا نتيجة لطلقات نارية استهدفت حافلة في محافظة المنيا”.

وأضاف:”إن قتل الناس بلا رحمة تعد جريمة لن تغتفر...وإني على ثقة بأن هذه الأعمال لن تمنع رئيس مصر من مسار تعزيز السلام والاستقرار في البلاد”.

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