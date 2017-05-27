أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين في عملية طعن، بعدما حاولا أن يدافعا عن سيدة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

ونقلت قناة “سي بي إس” الأمريكية اليوم السبت عن بعض الشهود قولهم :”إن الضحيتين شاهدا سيدة مسلمة تتعرض لفصول من العنف اللفظي في محطة للقطار بمدينة بورتلاند، ثم تقدما لمواجهة المعتدي”.

بدورها، أوضحت شرطة مدينة بورتلاند أن أحد الرجلين لقي مصرعه في المحطة على الفور، فيما فارق الثاني الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم شرطة بورتلاند بيتي سامبسون إن “المعتدي تلفظ بخطاب كراهية تجاه السيدة المسلمة، بسبب ارتدائها الحجاب”، مشيرا إلى أن شخصا ثالثا حاول أن يتدخل لمنع الاعتداء اللفظي، وأصيب بالسلاح الأبيض، لكن إصابته لم تكن بالغة، مضيفا أنه تم اعتقال المعتدي وجاري التحقيق معه.