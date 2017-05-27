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سريلانكا تناشد الأمم المتحدة للمساعدة في إنقاذ ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
انهيار ارضي بسريلانكا

سريلانكا تناشد الأمم المتحدة للمساعدة في إنقاذ ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

2017-05-27 10:09:55
أ ش أ

ناشدت حكومة سريلانكا اليوم السبت الأمم المتحدة ودولا أخرى المساعدة في إجراءات الإنقاذ والإغاثة، وذلك في ظل ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية إلى 100 شخص و99 أخرين مفقودين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية أن الجيش استخدم عربات مدرعة وقوارب لنقل الأشخاص إلى أماكن آمنة، إلا أن بعض الأشخاص لازالوا عالقين في القرى الداخلية التي لا تستطيع القوارب الوصول إليها.

بدوره، أفاد مركز إدارة الكوارث بنزوح أكثر من 2.900 شخص من منازلهم.

وأصبحت الانهيارات الطينية شائعة خلال موسم الرياح الموسمية في سريلانكا الجزيرة الاستوائية بالمحيط الهندي حيث إنه يتم قطع أشجار الغابات بكثافة من أجل زراعة المحاصيل التي يتم تصدريها كالشاي والمطاط. وأدت انهيارات أرضية كبيرة في مايو الماضي إلى مقتل أكثر من 100 شخص في وسط سريلانكا.

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