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"داعش" يعدم 12 شابًا في قضاء الشرقاط شمال العراق
داعش يعدم

"داعش" يعدم 12 شابًا في قضاء الشرقاط شمال العراق

2017-05-27 10:09:19
وكالات

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أمس الجمعة أن تنظيم داعش أعدم 12 شابًا بتهمة التخابر مع القوات الأمنية العراقية، والانضمام إلى الحشد العشائري بمدينة الشرقاط شمال بغداد.

وقال مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا)، إن “تنفيذ الاعدام تم رميًا بالرصاص ظهر اليوم في أحد الأودية بالقرب من “نهر دجلة وتركت الجثث في العراء.
يشار إلى أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على عدد من القرى في الساحل الشرقي لمدينة الشرقاط 110كلم شمالي تكريت والذي يضم عشرات القرى.

ويشن داعش من تلك القرى هجمات شبه يومية على القوات الأمنية والمدنيين في الشرقاط والمناطق المتاخمة لمحافظتي كركوك وأربيل.

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