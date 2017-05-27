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الرئيس اللبناني: نقف إلى جانب مصر في مواجهتها الإرهاب
ميشال عون خلال المؤتمر الصحفي

الرئيس اللبناني: نقف إلى جانب مصر في مواجهتها الإرهاب

2017-05-27 10:08:10
وكالات

أدان الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في المنيا.

وأكد، في رسالتين وجههما إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقوف لبنان إلى جانب مصر في مواجهتها الإرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وتقدم عون من السيسي وتواضروس بالتعازي بضحايا الهجوم الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

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