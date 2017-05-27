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الرئيس الصيني يؤكد دعم مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب
هجوم المنيا

الرئيس الصيني يؤكد دعم مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

2017-05-27 10:07:44
أ ش أ

أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج عن تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا الهجوم الإرهابى الذي وقع بالمنيا أمس.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم السبت أن بينج عبر فى رسالته للسيسي عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين، وأكد إن الصين تعارض أي شكل من أشكال الإرهاب وتدين بشدة الأعمال الهمجية والوحشية التي يقوم بها الإرهابيون، معربا عن تأييدها الشديد ومساندتها لجهود مصر لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار الوطنيين.

من جانبه، بعث رئيس مجلس الدولة الصينى “رئيس الوزراء” لي كه تشيانج بتعازيه الى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مؤكدا استمرار الحكومة الصينية فى دعم جهود مصر لحماية استقرارها الوطني.

كما بعث وزير الخارجية الصيني برسالة مماثلة الى وزير الخارجية سامح شكرى . معربا عن تعازيه لأسر الضحايا فى مصابهم الاليم.

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