هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية تصريحات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، مؤكدة أنها كشفت عن علاقات وطيدة بالمتمردين الحوثيين.

وأشارت الصحيفة فى عددها، أمس الجمعة، إلى أن هذه العلاقة بدأت منتصف عام ٢٠٠٤، عبر تدخل قطر لإنقاذ الحوثيين طيلة الحروب الست التى كانت تنتهى بهزيمتهم من قبل الجيش.

واعتبرت أن دور قطر اقتصر فى اليمن على دعم الميليشيات المسلحة على حساب سلطة الدولة. أما فيما يتعلق بالحرب الرابعة، بينت الصحيفة السعودية أن العلاقة بين قطر والحوثيين ازدادت رسوخًا، وترجمت بتدخل وزير خارجية قطر حمد بن خليفة آل ثان علنًا فى الأزمة بين الحوثيين وحكومة الرئيس السابق على عبدالله صالح، عبر زيارة توجه فيها إلى صنعاء، وهناك تمكن خلالها من الضغط على صالح لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بعد احتضان الدوحة لتوقيع الاتفاق.

وتابعت الصحيفة اتهاماتها لقطر، معتبرة أن تدخلها المستمر ودعمها للمتمردين الحوثيين ساهم فى تعزيز قوتهم ونفوذهم فى مواجهة قوة الدولة، «لتوجه هذه الميليشيات أسلحتها إلى اليمنيين وتقتل الجنود ورجال الأمن، ما تسبب فى اندلاع الحرب الخامسة التى شهدت تمدد الحوثيين إلى مديرية بنى حشيش شمال شرق العاصمة».