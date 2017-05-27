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إلغاء إقلاع رحلتي "إير كايرو" بمطار القاهرة
مطار القاهرة

إلغاء إقلاع رحلتي "إير كايرو" بمطار القاهرة

2017-05-27 10:19:14
وكالات

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء إقلاع رحلتين لشركة إير كايرو المتجهتين إلى مدينتي جدة وينبع بالأراضي العربية السعودية بسبب عدم جدواهما اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة إير كايرو بإلغاء إقلاع رحلتيها: رقم 475 المتجهة لجدة، ورقم 441 المتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.

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