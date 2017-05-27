اعترف لبنانى متهم بمحاولة استغلال صلاته بجماعة حزب الله فى تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية فى بروكلين بنيويورك.

وقال الإدعاء الأمريكى أمس الجمعة، أن جوزيف أسمر، وهو من بيروت ويبلغ من العمر 43 عاما، اعترف بالتهمة أمام قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية إريك فيتاليانو.

وكان أسمر اعتقل فى باريس فى أكتوبر عام 2015 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد 14 شهرا.

وقال آرون ألتمان محامى أسمر فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن موكله “أقر بالمسؤولية عن أفعاله ويتوق لأن يواصل حياته. وهو، قبل أى شىء، يفتقد أسرته ويصلى من أجل أن يلتئم شمله بها فى المستقبل القريب”.

وتم توجيه الاتهام لأسمر بعد نصب فخ للقبض عليه وعلى سيدة الأعمال اللبنانية إيمان القبيسى فى عملية استمرت عامين التقيا خلالها بضابط من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تظاهر ب أنه تاجر مخدرات.

وقال الادعاء أن أسمر زعم أنه محام وله صلات بمصارف فى أوروبا والشرق الأوسط تمكنه من غسل الأموال وأن بإمك أنه استغلال صلاته بحزب الله لتأمين شحنات المخدرات.

وقال الادعاء أن ضباطا سريين قدموا لأسمر وشركائه 400 ألف دولار زعموا أنهم جنوها من تجارة المخدرات لغسلها مقابل عمولة.

ويواجه أسمر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما. ولم يتحدد موعد بعد للنطق بالحكم. أما محاكمة القبيسى فما زالت جارية.