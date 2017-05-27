أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة تقل ركابا مسيحيين، بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وحسب «كونا» قال الأمين العام، في بيان: «إنه لا يمكن تبرير هذا العنف المريع». وأعرب عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب الأمين العام عن أمله في سرعة تحديد هوية مرتكبي «الهجوم الإرهابي» وتقديمهم للعدالة.

كان مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي، أطلقوا النيران بشكل عشوائي على أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط، أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، ما أسفر عن استشهاد 29، وإصابة 24 شخصًا آخرين، حتى الآن.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ للوقوف على ملابسات الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين لمستشفيات «مغاغة - والعدوة - معهد ناصر».