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تداول صورة تكشف فبركة برنامج هاني رمزي
هاني هز الجبل

تداول صورة تكشف فبركة برنامج هاني رمزي

2017-05-27 10:11:29

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة مأخوذة من فيديو برومو برنامج المقالب الكوميدي هاني هز الجبل، تكشف فبركة حلقات البرنامج.

يظهر في الصورة الضيف، وهو جالس في سيارة، وبالقرب منه كاميرا متوسطة الحجم مثبته على شباك السيارة لكي تصور ما يحدث بداخلها.
واعتبر النشطاء أن ذلك يعني معرفة الضيف بالمقلب قبل تصويره.

هاني هز الجبل

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