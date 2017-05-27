يشهد، اليوم السبت، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، التي تتكرر مرتين سنويا.

جاء ذلك في بيان لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية .

وقال المعهد، في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، وأوردته “روسيا اليوم”: إن اليوم الأول من رمضان عام 1438(هجري) سيشهد حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر.

وأشار المعهد إلى أن ذلك يحين في الساعة 12 و18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة (9 و18 دقيقة ت.غ)، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة، ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تمامًا.