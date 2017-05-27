حاصر عدد من الأهالي بالعاصمة الليبية طرابلس، منزل عبدالحكيم بالحاج القيادي بتنظيم القاعدة وزعيم الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، وذلك تزامنا مع الاشتباكات في المدينة.

من جانبه قال أسعد زهيو، الأمين العام للتجمع الوطني الليبي، إن قيام بعض الشباب من العاصمة الليبية طرابلس بمهاجمة منازل قيادات الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف وعبد الحكيم بالحاج، وعبد الباسط غويلة، الأب الروحي لسلمان العبيدي، صاحب تفجير مانشستر الإرهابي.