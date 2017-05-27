قالت الفنانة اللبنانية مايا خلال حلولها ضيفة في برنامج “حديث البلد” المذاع على قناة “mtv” اللبنانية، إن والد ابنتها “عباس” مسلم شيعي، ولكن ابنتها مسيحية، لافتة إلى أنها تتعجب من الهجوم أو التدخل في مثل هذه التفاصيل.

وشددت مايا على أن ذلك الشيء يدل على الانفتاح من قبل الطرفين، أي هي وزوجها، وتقبلهما لديانات أخرى بكل تسامح وحب.