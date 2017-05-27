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بالفيديو.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة عن حادث المنيا الإرهابي
هجوم المنيا

بالفيديو.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة عن حادث المنيا الإرهابي

2017-05-27 09:52:04

كشفت شاهدة عيان، إحدى الناجيات من الهجوم الإرهابى على أتوبيس المنيا المستهدف من مجهولين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا:، أن ملثمين يستقلون 4 سيارات دفع رباعي هاجموا الأتوبيس وقتلوا الضحايا برصاص في الرأس.

وأشارت شاهدة العيان خلال حديثها، إلى أن الإرهابيين طلبوا من الضحايا نطق الشهادة قبل قتلهم، وتحدثوا معهم عن الحلال والحرام، لافتة إلى أن الملثمين كانوا يرتدون شارات على الرأس مكتوب عليها “داعش”.

وأضافت: أنها فقدت في هذا العمل الإرهابي الخسيس زوجها وابنتيها وشقيقتها وزوجها وشقيق زوجها ووالده، مردفة:” ابنى الصغير ذنبه ايه ميشوفش أبوه لما يكبر..إحنا ذنبنا إيه؟، ودخلت في نوبة بكاء بعد فقدانها أعز أقاربها.

وكان مجهولون يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس، يقل عددًا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوى، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، واستشهاد 28 آخرين، حتى الآن.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين لمستشفى “مغاغة والعدوة”.



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