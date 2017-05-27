ندد الإعلامي الدكتور خالد منتصر بالحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا أمس السبت، مهاجما بعض الدعاة الإسلاميين ورموز الأحزاب الدينية.

وقال منتصر من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : ” نحن نندد بالإرهاب لكن طول ما طارق الزمر رئيس حزب رسمي وياسر برهامي بيخطب علي منبر رسمي و محمد حسان بيعمل برنامج رمضاني علي تليفزيون رسمي وطول ما عبد الله رشدي بيبعته الأزهر رسمي في المناظرات الرسمي و طول ما طالب الطب المسيحي ماياخدش وظيفة نيابة نسا رسمي، و طول ما محافظ المنيا مستحيل يبقي مسيحي رسمي ، و طول ما بنقول هذا المسيحي الذمي رسمي ، و طول مابنفسر الضالين علي انهم النصاري رسمي ، و طول مابنبني جامعات ومدارس ماتقبلش مسيحيين رسمي ، و طول ما الطفل المسيحي بيدرس نصوص اسلامية رسمي في المنهج الرسمي ، و طول ما بيطلع بره الفصل في حصة الدين رسمي ، و طول ماقصة عقبه بن نافع اللي كلها دم وقطع رقاب مقررة رسمي، و طول ما فرق الكورة مافيهاش مسيحي رسمي، وطول ما المسلسلات بتحتفي بدخول مسيحية في الاسلام رسمي، و طول ما أطفال المسيحي اللي أسلم يدخلوا مجبرين الاسلام لأنه الدين الأفضل رسمي، ، يبقي ده تجديد للإرهاب مش تنديد”.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.