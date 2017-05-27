قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على التعاون مع شعبة الكوافير بالغرفة التجارية من أجل الارتقاء بمهنة الكوافير والتعاون المشترك بين الوزارة و الشعبة.

و أكد الدجوي أن هناك ترحيب من قبل الوزارة بالتعاون مع شعبة الكوافير، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد لجنة من شعبة الكوافير متوجهة إلى ديوان وزارة التضامن الاجتماعي لمقابلة الوزيرة ، خلال الأسبوع الجاري لعرض مشروع بروتوكول التعاون بين الشعبة والوزارة للوصول إلى الصيغة النهائية، والتوقيع عليه بين الغرفة التجارية والوزارة.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن عمل دورات تدريبية في مجال التجميل لتعليم مهنة الكوافير الرجالي والحريمي في عدد من محافظات مصر، على أن تدرس هذه الدورات نظريا في معامل تدريب الغرفة التجارية بالقاهرة، و عمليًا بمقر تدريب وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو خلق فرص تدريبية تتناسب مع سوق العمل من أجل التشغيل والحد من البطالة والوصول إلى عمل مجتمعي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي لمصر.