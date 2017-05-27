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بالفيديو.. إيمان البحر درويش يطرح "نار الفتن 2" ويهديها لأرواح شهداء الإرهاب في المنيا
إيمان البحر درويش

بالفيديو.. إيمان البحر درويش يطرح "نار الفتن 2" ويهديها لأرواح شهداء الإرهاب في المنيا

2017-05-27 09:49:05

طرح الفنان إيمان البحر درويش، الجزء الثانى من أغنية “نار الفتن”، إهداء إلى أرواح شهداء العملية الإرهابية الخسيسة، التى قام بها متطرفون استهدفوا حافلة تقل مجموعة من المصريين المسيحيين بمحافظة المنيا، ما أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 آخرين.

وعلق درويش، على الأغنية التى نشرها عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: “تعودنا فى كل عيد لإخوتنا المسيحيين قتل الأبرياء الذين لم يقاتلوكم والذى نَهَاكُم رب العزة عن قتالهم، تعودنا قتل المسلمين فى رمضان شهر الرحمة والمغفرة، لكنكم اليوم تغدرون حتى بالأطفال الأبرياء يا من تتحملون وزر الإساءة لهذا الدين العظيم، من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، قاتلكم الله”.



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