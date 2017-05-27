أفاد خالد الشريف، مدير سجن الهضبة الواقع في العاصمة الليبية طرابلس والذي يضم نزلاء من رموز نظام القذافي، بأن مجموعة مسلحة اقتحمت السجن وأن قوة الحماية انسحبت منه.

وقال الشريف، وهو وكيل وزارة الدفاع السابق في حكومة الإنقاذ الوطني: “كتيبة الأمن المركزي “أبو سليم” تحاصر السجن وتقصفه بالدبابات، أطالب حكومتي الوفاق والإنقاذ بالتدخل لوقف القصف، نحمل المهاجمين مسئولية أرواح السجناء”.

وكانت المنطقة المحيطة بالسجن قد تعرضت في مارس الماضي للقصف بسبب اشتباك مسلح جرى بعد اقتحام قوات تابعة لحكومة الوفاق، معسكرًا للحرس الوطني التابع لحكومة الإنقاذ، في محيط سجن الهضبة.

يشار إلى أن سجن الهضبة، يحوي عددًا من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من بينهم نجله الساعدي القذافي، وعبدالله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي، وآخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، البغدادي المحمودي.