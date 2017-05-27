وزارة التربية في الكويت تحقق في رقص طالبات على السيارات

فتحت وزارة التربية الكويتية تحقيقاً موسعاً في واقعة رقص طالبات المرحلة الثانوية بعد انتهاء اختبارهن أمام المدرسة وفي المواقف الخاصة لسيارات المعلمات.

وأكدت الوزارة في بيان على ان الأفعال والسلوكيات التي حدثت في إحدى مدارس الوزارة وما صاحبها من تصرفات بعضها غير مسؤول ودخيلة على المجتمع ومن الأمور المرفوضة.

وشددت الوزارة على ضرورة ألا تخرج مشاعر الفرح إلى أفعال وسلوكيات لا تتناسب مع المؤسسات التربوية.

وأهابت الوزارة بمديري ومديرات المدارس بعدم التهاون في تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.

وكان قد أثار ما قام به عدد من طالبات المرحلة الثانوية بعد انتهاء اختبارهن بالرقص أمام المدرسة وفي المواقف الخاصة لسيارات المعلمات، استياء القيادات التربوية في وزارة التربية.