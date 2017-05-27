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مقتل 18 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرق أفغانستان
انفجار في افغانستان

مقتل 18 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرق أفغانستان

2017-05-27 09:41:55
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أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 18 أفغانيا على الأقل، وإصابة 6 آخرين، بينهم طفلان، فى انفجار هز ولاية خوست شرق البلاد، اليوم السبت.

وقال نجيب دانش المتحدث باسم الداخلية عبر تويتر: انفجرت سيارة مفخخة، فى محطة كابول، أسفر عن استشهاد 18 شخصا، وإصابة 6 بينهم طفلان.

فيما قالت مصادر إعلامية محلية أن التفجير وقع فى محيط مركز عسكرى مشترك للقوات الأفغانية والأجنبية، ونقلت وكالة بجواك عن شهود عيان أن قوة دوى الانفجار تدل على  أنه هائل، وأدى لأضرار جسيمة فى المكان، فيما لم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

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