تصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، اليوم السبت، حكمها على محافظ المنيا الإخواني الأسبق الدكتور مصطفى كامل عيسى، وآخرين، بتهمة احتجاز ناشطين بحركة تمرد، والتعدي عليهما داخل مقر الحزب عقب عزل محمد مرسي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 من شهر يونيو عام 2013، بقيام المتهمين حسب قرار الإحالة باحتجاز كل من محمد مختار وأشرف سيد، عضوي حركة تمرد بالمنيا، والتعدي عليهما داخل مقر حزب الحرية والعدالة وسحلهما، وإحداث إصابات بهما وحيازة أسلحة بهدف إثارة الرعب والفوضى.