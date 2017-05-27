 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 10:14 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. شاهد كواليس مسلسل "أرض جو"
مسلسل أرض جو

بالفيديو.. شاهد كواليس مسلسل "أرض جو"

2017-05-27 09:42:56

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل “أرض جو”، كواليس نجمة العمل الفنانة غادة عبد الرازق مع بعض الفنانين خلال تصوير مشاهدها الأخيرة.

وتدور أحداث المسلسل حول مضيفة طيران تدعى “سلمى”، تتعرض طائرتها لحالة اختطاف أثناء رحلتها إلى إحدى دول أوروبا، لينقل المسلسل حالة درامية مشوّقة بين أحداث مثيرة فى رحلتها إلى الانتقام، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم عباس أبو الحسن، فريال يوسف، محمد كريم، أحمد فؤاد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف وأحمد عبد الوراث، ومن الشباب عمرو صحصاح وعمرو صالح، ويوسف عثمان، ونادية خيرى.

المسلسل للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج تامر مرسى، وإخراج محمد جمعة، ويعتبر المسلسل هو ثانى تعاون للنجمة مع المخرج بعد خوضهما موسم رمضان الماضى بمسلسل “الخانكة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3