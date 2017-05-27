نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل “أرض جو”، كواليس نجمة العمل الفنانة غادة عبد الرازق مع بعض الفنانين خلال تصوير مشاهدها الأخيرة.

وتدور أحداث المسلسل حول مضيفة طيران تدعى “سلمى”، تتعرض طائرتها لحالة اختطاف أثناء رحلتها إلى إحدى دول أوروبا، لينقل المسلسل حالة درامية مشوّقة بين أحداث مثيرة فى رحلتها إلى الانتقام، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم عباس أبو الحسن، فريال يوسف، محمد كريم، أحمد فؤاد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف وأحمد عبد الوراث، ومن الشباب عمرو صحصاح وعمرو صالح، ويوسف عثمان، ونادية خيرى.

المسلسل للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج تامر مرسى، وإخراج محمد جمعة، ويعتبر المسلسل هو ثانى تعاون للنجمة مع المخرج بعد خوضهما موسم رمضان الماضى بمسلسل “الخانكة”.