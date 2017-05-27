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الفول يخطف «القناوية» في أول ليالي الشهر الكريم
فول مدمس مطعم شعبي

الفول يخطف «القناوية» في أول ليالي الشهر الكريم

2017-05-27 09:42:04
قنا: أحمد زكي

اكتظت محلات الفول في أول ليالي الشهر الفضيل بقنا، بالكثير من المواطنين للحصول على وجبة السحور المعتادة من الفول المدمس.

وتعد وجبة الفول المدمس وجبة السحور الأساسية لغالبية المصريين، خصوصا وأنه يمتاز بقدرته إشباع الصائمين وعدم شعورهم بالجوع.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية بأن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان اعادة الله على الأمة الاسلامية والعربية والمصرية بالخير واليمن والبركات.

فول مدمس مطعم شعبي

فول مدمس مطعم شعبي

فول مدمس مطعم شعبي

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