الشهاوي: الجيش قضى على 96 % من الإرهابيين في سيناء2017-05-27 09:39:22
أكد اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري، أنه هناك تنسيق أمني وعسكري بين مصر وليبيا لأن ليبيا تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر في الاتجاه الغربي، مشيرا إلى أن مصر تدعم الجيش الليبي وتدعوا لرفع حظر توريد السلاح له من خلال المحافل الدولية.
وأشار الشهاوي من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم السبت، إلى أن الدول الغربية تورد سلاح للإرهابيين وتحظره على الجيش الليبي.
وأوضح أن استراتيجية مصر لمحاربة الإرهاب التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال كلمته بمؤتمر القمة العربية الأمريكية الإسلامية التي عقدت في الرياض مجلس الأمن أتخذها كوثيقة لشمولها ووضوحها.
وأضاف أن العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية في ليبيا أمس جاءت وفقا لمعلومات وبيانات عن أماكن معسكرات الجماعات الإرهابية.
وأعلن أنه هناك أطراف اقليمية تعبث بالأمن القومي المصري مثل قطر وتركيا، مؤكدا أن سقوط مصر سيؤدي إلى فوضى بالمنطقة.
وذكر ان الحوادث الإرهابية التي تتزامن مع المناسبات الدينية تهدف لشق وحدة الصف الوطني، موضحا أن العمليات الإرهابية لن تزيد المصريين إلا اصرارا على محاربة الإرهاب.
وقال أن الجيش المصري استطاع أن يقضي على 96 % من العناصر الإرهابية في سيناء، مضيفا أنه يصعب القضاء على العناصر الإرهابية بالكامل نظرا لاختبار بعضهم وسط المدنيين الأبرياء.
وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.
وقد قامت القوات الجوية المصرية بقصف جوي استهدف بعض معسكرات العناصر الإرهابية في ليبيا.
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