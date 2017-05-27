 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 11:45 صباحاً
روابط سريعة
أرقام "غريبة" لأطول وأقصر ساعات الصيام في العالم
مائدة إفطار

أرقام "غريبة" لأطول وأقصر ساعات الصيام في العالم

2017-05-27 11:45:04
متابعات

يبدأ المسلمون اليوم، صيام شهر رمضان، فيمتنعون بذلك عن الشراب والطعام من شروق الشمس إلى غروبها، فضلا عن التقيد بعدد من الآداب الأخرى، لكن الفترات التي يصومونها تختلف بحسب البلدان التي يقيمون بها، وموقعها في الكرة الأرضية.
تقارير ومتابعات
ويطول الصيام في البلدان الواقعة في شمال الكرة الأرضية، لا سيما في دائرة القطب الشمالي، إذ تسطع الشمس في بعض المناطق طيلة 24 ساعة.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن منطقة في شمال فنلندا لا يستمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أي أن على المسلمين إن وجدوا فيها أن يصوموا 23 ساعة و5 دقائق، من حيث المبدأ.

ويصوم مسلمو الدول الإسكندنافية أطول الفترات، إذ تصل مدة الصيام في النرويج مثلا إلى 19.48 ساعة، بينما يصوم مسلمو إيسلندا 21 ساعة.

ويقول محمد في تصريح لـ”الإندبندنت” إن أقاربه في بنجلاديش يستغربون حين يخبرهم بصيامه أكثر من عشرين ساعة في اليوم الواحد.

لكن مسلمي دول أخرى مجاورة يتبعون مواعيد الإفطار في دول الشرق الأوسط، أو أقرب بلد مسلم إليهم، مثل تركيا، بالنظر إلى طول فترة النهار، أو عدم غروب الشمس بالمرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3