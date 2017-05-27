يبدأ المسلمون اليوم، صيام شهر رمضان، فيمتنعون بذلك عن الشراب والطعام من شروق الشمس إلى غروبها، فضلا عن التقيد بعدد من الآداب الأخرى، لكن الفترات التي يصومونها تختلف بحسب البلدان التي يقيمون بها، وموقعها في الكرة الأرضية.

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ويطول الصيام في البلدان الواقعة في شمال الكرة الأرضية، لا سيما في دائرة القطب الشمالي، إذ تسطع الشمس في بعض المناطق طيلة 24 ساعة.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن منطقة في شمال فنلندا لا يستمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أي أن على المسلمين إن وجدوا فيها أن يصوموا 23 ساعة و5 دقائق، من حيث المبدأ.

ويصوم مسلمو الدول الإسكندنافية أطول الفترات، إذ تصل مدة الصيام في النرويج مثلا إلى 19.48 ساعة، بينما يصوم مسلمو إيسلندا 21 ساعة.

ويقول محمد في تصريح لـ”الإندبندنت” إن أقاربه في بنجلاديش يستغربون حين يخبرهم بصيامه أكثر من عشرين ساعة في اليوم الواحد.

لكن مسلمي دول أخرى مجاورة يتبعون مواعيد الإفطار في دول الشرق الأوسط، أو أقرب بلد مسلم إليهم، مثل تركيا، بالنظر إلى طول فترة النهار، أو عدم غروب الشمس بالمرة.