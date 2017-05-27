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مقتل ما يسمى مفتي "داعش" في قضاء البعاج و4 من مرافقيه في ضربة جوية عراقية
الطيران العراقي

مقتل ما يسمى مفتي "داعش" في قضاء البعاج و4 من مرافقيه في ضربة جوية عراقية

2017-05-27 09:40:05
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أفادت قناة (العربية) الإخبارية نقلا عن مصدر أمني عراقي بمقتل ما يسمى المفتي الشرعي العام لتنظيم (داعش) الإرهابي وأربعة من مرافقيه في قضاء البعاج غربي محافظة نينوى اليوم السبت في ضربة جوية عراقية استهدفت مركبته في الجانب الشرقي للقضاء.

وأضاف المصدر” إن القوة الجوية وطيران الجيش لعبا دوراً محورياً في استهداف القيادات البارزة في تنظيم داعش داخل وخارج البعاج بعد رصد ومتابعة استخبارية”.

وأضافت القناة” إن قوات الحشد الشعبي العراقي تمكنت من تحرير قريتي رمبوس الشرقية والغربية شمال قضاء البعاج من سيطرة تنظيم داعش غربي محافظة نينوى”.

وكان الحشد الشعبي أعلن أمس تحرير قاعدة سنجار العسكرية غرب مدينة الموصل بالكامل، والسيطرة على أربع قرى وطريق سنجار - البعاج غربي القيروان الواقع غرب الموصل.

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