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السبت 27 مايو 2017 08:48 صباحاً
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وزير الشباب والرياضة: «رمضان» محترف ..«الننى» يصنع فرق بالمنتخب.. و«تريزيجيه» مفاجأة بالنسبة لى
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة: «رمضان» محترف ..«الننى» يصنع فرق بالمنتخب.. و«تريزيجيه» مفاجأة بالنسبة لى

2017-05-27 08:48:46

أكد خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة ، أن محمد النني لاعب أرسنال الحالي ، عندما غاب عن مباريات مصر، شعرت بالفارق في مستوى المنتخب الوطنى.
وقال عبد العزيز خلال لقائه مع حازم إمام على قناة أون سبورت ،أن رمضان صبحى المحترف فى صفوف نادى ستوك سيتى، لاعب مهاري ولذلك أشعر بالسعادة عندما أراه يجري عمليات الإحماء ويستعد للمشاركة.

وأشار الوزير إلى أن محمود حسن تريزيجيه يعد مفاجأة بالنسبة له، ولم يكن يتوقع مستواه بهذا الشكل وكنت أرى الاعتماد أفضل على عناصر محلية في هذا المركز، لأنني لم أكن أتابع مبارياته في الخارج.

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