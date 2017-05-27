أكد خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة ، أن محمد النني لاعب أرسنال الحالي ، عندما غاب عن مباريات مصر، شعرت بالفارق في مستوى المنتخب الوطنى.

وقال عبد العزيز خلال لقائه مع حازم إمام على قناة أون سبورت ،أن رمضان صبحى المحترف فى صفوف نادى ستوك سيتى، لاعب مهاري ولذلك أشعر بالسعادة عندما أراه يجري عمليات الإحماء ويستعد للمشاركة.

وأشار الوزير إلى أن محمود حسن تريزيجيه يعد مفاجأة بالنسبة له، ولم يكن يتوقع مستواه بهذا الشكل وكنت أرى الاعتماد أفضل على عناصر محلية في هذا المركز، لأنني لم أكن أتابع مبارياته في الخارج.