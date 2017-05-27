أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح ٢١ مناقصة على شركات المقاولات لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية بالمدينة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 1872 وحدة سكنية (78 عمارة – 6 أدوار –بمساحات فى حدود نحو 95 م2 للوحدة – تشطيب كامل)، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز.

وأضاف أن المناقصات تضمنت أيضا أعمال توريد وتركيب مصاعد الركاب بـ376عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بقطاع الأندلس.

