قام البنك المركزي المصري بتعديل عمل البنوك العاملة فى مصر،وعددها 38 بنكًا،وتبدأ من غدًا الأحد، تطبيق قرار البنك المركزى المصرى فى القطاع المصرفى خلال شهر رمضان المبارك.

بأن تبدأ البنوك تعاملاتها خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للجمهور فى التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.



وبالنسبة للموظفين تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.