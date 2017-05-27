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إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار فى سوريا
طائرات بدون طيار

إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار فى سوريا

2017-05-27 08:21:53
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أفادت مصادر إعلامية عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فى سوريا، وذكرت تقارير صحفية روسية “اليوم السبت” نقلا عن “المصدر نيوز” أن وحدات الدفاع الجوى من الجيش العربى السورى أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وكانت هذه الطائرة شنت غارة على محافظة قنيطرة تسببت فى مقتل ثلاثة جنود سوريين مساء الجمعة، يُذكر أن الطيران الحربى الإسرائيلى قصف موقعا فى مطار دمشق فى أبريل الماضي.

واستهدفت الغارة مستودعا يحتوى على أسلحة تم إحضارها من إيران لحزب الله حسب مصادر إسرائيلية. وأكدت إسرائيل نبأ الغارة على مستودع يقع فى مطار دمشق ولكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

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