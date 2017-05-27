الأمم المتحدة تحذر من نزوح 200 ألف عراقي من الموصل في الأيام المقبلة

حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن نحو 200 ألف عراقى ربما يحاولون النزوح فى الأيام المقبلة من المناطق التى لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى الموصل .

وأعرب مساعد الأمين العام للامم المتحدة لشؤون المساعدات الانسانية ستيفن اوبراين، الجمعة، عن “القلق الشديد” لسلامة المدنيين الذين لا يزالون فى مناطق يسيطر عليها الجهاديون، مشيرا ‘لى تقارير حول قيام هؤلاء بتفخيخ منازل بينما السكان فى داخلها واستهداف أطفال من قبل قناصة.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة الموصل فى أكتوبر، تمكنت خلالها من استعادة الجانب الشرقى للمدينة، وتخوض حاليا معارك لاستعادة الجانب الغربى الذى لم يتبق منه سوى المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية والمبانى المتراصفة.

وتقدر الامم المتحدة عدد النازحين من الموصل ب760 الف شخص كما انها غير متأكدة من عدد المدنيين الذين لا يزالون فى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين.

الخميس، وجهت الحكومة العراقية نداء الى المدنيين داخل المدينة القديمة والاحياء المجاورة الخاضعة للجهاديين من اجل الرحيل وعبور الجبهة الى اماكن تحت نفوذ السلطات، وقال اوبراين “ربما سيحاول حتى 200 الف شخص اخرين الرحيل فى الايام المقبلة”.