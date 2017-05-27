قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها قتلت أكثر من 120 مسلحا من “داعش” أثناء هروبهم من الرقة إلى تدمر تزامنا مع اتفاق قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) مع “داعش” بتأمين ممر آمن لهم إلى تدمر .

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية - في تصريحات اوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت - “القوات الجوية الروسية في سوريا قتلت في 25 مايو الجاري، أكثر من 120 إرهابيا من داعش ودمرت 32 عربة مع أسلحتها كانوا في طريقهم إلى الرقة من تدمر”.

وأضاف المصدر أن “طائرات ومروحيات وقوات خاصة استخدمت للقضاء على مسلحي داعش في محيط الرقة.. وأي محاولات لمسلحي داعش بالتحرك باتجاه تدمر سنتصدى لها بحزم”.