اتهم عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة وروسيا، بتسليم مئات المليارات من أموال الشعب اليمني إلى ما وصفهم بـ”المرتزقة” والقاعدة وداعش.

وحسب “المسيرة”: “دعا الحوثي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان، القوات الحكومية اليمنية إلى إجراء عملية التبادل للأسرى كافة، في هذا الشهر المبارك، كملف إنساني قبل أي اعتبار آخر”.

واخفقت الأمم المتحدة في إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى خلال مشاورات الكويت في 2016، لكن وساطات قبلية محلية، نجحت فيما بعد، في إبرام صفقات مع قيادات في المقاومة، وتبادل العشرات من الجانبين.

كما دعا زعيم “الحوثيين”، من أسماهم بـ«حكماء وعقلاء البلد»، إلى اجتماع وحدوي في العاشر من رمضان، يرفض النّيل من الجبهة الداخلية، في إشارة إلى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مع تزايد الخلافات الداخلية بينهم.

وقال الحوثي: “على المكونات الممثلة في الحكومة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام، ممثلًا بخمسة عشر وزيرًا، وأنصار الله، وبقية المكونات والأحزاب في بقية الوزارات السعي الجاد؛ لتفعيل وترشيد الأداء الحكومي، بكل إخلاص وجد ومصداقية ومسئولية، وترك المماحكات والاتهامات والمناكفات الصبيانية واللا مسئولة، والتي لا فائدة منها، ومردودها ليس سوى تدني وتراجع الأداء الحكومي وتضرر الشعب”.

وأمر زعيم الحوثيين مقاتليه، بالاستمرار في القتال في شهر رمضان، ودعم الجبهات بالمسلحين.

كما أكد الحوثي، تضامنه مع المعارضة الشيعية، وأجل الدين عيسى قاسم، في تصعيدهم ضد الحكومة البحرينية.