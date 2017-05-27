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وزارة الدفاع تبث فيديو للضربة الجوية على مواقع الإرهابيين بليبيا
تجمعات الارهابيين في درنة ـ قصف مصري

وزارة الدفاع تبث فيديو للضربة الجوية على مواقع الإرهابيين بليبيا

2017-05-27 08:02:32
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو للضربة الجوية التي وجهتها القوات الجوية لمواقع الإرهابيين في درنة بلييبا.
وقال بيان للقوات المسلحة :”بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات قامت القوات الجوية بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد تجمعات إرهابية بالأراضي الليبية بعد التأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ في الحادث الإرهابي الغادر الذي حدث اليوم في المنيا ومازالت العملية مستمرة حتي الآن”.

وتضمنت لقطات الفيديو الإعداد للضربة الجوية، وقيام الطائرات، بإعداد الذخيرة لضرب المواقع الإرهابية.



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