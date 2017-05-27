تصدر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم السبت، الحكم فى القضية المتهم فيها “محمد.م” عامل صيانة بقتل زوجة الدكتور أسامة الحوفى، طبيب العيون الشهير، والمقيدة برقم 3350 لسنة 2014.

تعود تفاصيل القضية حينما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى أن المجنى عليها “عجوز” تبلغ من العمر 69 عامًا زوجة طبيب العيون الشهير الدكتور أسامة الحوفى، وأن وراء مقتلها عامل صيانة أجهزة منزلية يدعى “محمد.م”، قام بالاعتداء عليها باستخدام “فاظة ورد” بضربها على رأسها بسبب خلافهما على مبلغ مالى من مستحقات إصلاحه بوتاجاز المجنى عليها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى وفر هاربًا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رئيس مباحث العجوزة، من القبض على المتهم بمنزله بمنطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف أمام مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف بينه والمجنى عليها على مبلغ مالى 75 جنيهًا.