انهمرت دموع الفنان رامز جلال، في أثناء لقائه بالإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “بحدث في مصر” علي فضائية إم بي سي، حزنًا علي ضحايا الإرهاب الغادر بالمنيا، اليوم الجمعة، وقطف ٢٨ ثمرة من المصريين.

ولم يتماسك رامز نفسه عند التنديد بهذا العمل الإرهابي الغاشم، والترحم علي ضحايا الحادث، وجرت العادة استضافة “رامز” علي فضائية إم بي سي كل عام قبل حلول شهر رمضان بيوم واحد، للحديث عن برامج المقالب الشهيرة التي يقدمها.

وغالبًا ما تكون الحلقة مليئة بالدعابة والضحك بينه وبين عدد من الفنانين، إلا أن هذا الحادث قتل روح الدعابة والضحك في حلقة اليوم، ويقدم رامز جلال هذا العام برنامج “رامز تحت الأرض” علي فضائية إم بي سي.