كشف تقرير نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية، عن المصدر الذي مول الإرهابي “سلمان عبيدي” للقيام بتنفيذ هجوم مانشستر.

وقالت الصحيفة إن “سلمان” حصل على عدد من القروض الطلابية التي تقدمها الحكومة البريطانية، ساعدته على تنفيذ هجومه، الاثنين الماضي.

وتجري أجهزة الأمن في بريطانيا حالياً، التحقيقات من أجل الوصول إلى مصادر تمويل “عبيدي” - 22 عامًا، والتعرف على كيفية حصوله على الأموال اللازمة لسفره إلى ليبيا، حيث تدرب هناك على صنع القنابل في معسكرات للمتطرفين.

وقالت “تليغراف” إن عبيدي حصل على نحو 7 آلاف دولار على هيئة قروض طلابية، بعدما بدأ دراسة إدارة الأعمال في جامعة سالفورد، في أكتوبر 2015، ثم تلقى مبلغًا مماثلا في العام التالي رغم تركه الدراسة.

وكان الانتحاري استهدف حفل أريانا غراندي، الاثنين الماضي في مانشستر، ليقتل 22 شخصًا ويصيب العشرات، وتسبب الهجوم في سقوط أكبر عدد من القتلى في بريطانيا منذ يوليو 2005.