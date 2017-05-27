استغل الرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبد الله صالح مناسبة شهر رمضان الكريم لفتح باب التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا، والثناء على كلمته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

وقال “صالح” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نضم صوت ملايين اليمنيين إلى صوت الحق والعقل الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في خطابه التاريخي”.

وأضاف “صالح”: “شخّص الداء وطالب بكشف من يقف وراء نمو وتزايد هذا النشاط الإرهابي المقيت ومن المغذي والحاضن له والداعم السخي لأنشطته، خاصةً وأن هناك دولًا وأنظمة كانت – وما زالت – متورطةً في تصدير هذه الآفة، والداعمة لها فكريًّا وماليًّا وماديًّا، وتشكل الحاضنة الدافئة للغلو والتطرف والإرهاب.

وأشار المخلوع صالح إلى أن كلمة السيسي حددت من “يقف وراء الإرهاب”، معلنًا التضامن مع مصر في كل الظروف والأحوال والوقوف إلى جانبهم في جهودهم المبذولة للتصدي لهذه الآفة المدمرة ولكل الأنشطة الإرهابية بكل أنواعها وأشكالها التي تستهدف أمن مصر وأبناء مصر.

وأكد على ضرورة “توحيد الجهود الوطنية والدولية للقضاء على هذا الداء العضال الذي تعاني منه أمتنا العربية والإسلامية والكثير من دول العالم” على حد تعبيره.

ويعد هذا الخطاب هو الأول الذي ينشره صالح مشيدًا بالدور المصري بما يكشف عن جولة جديدة من “المغازلات” التي يتبناها صالح بعد فشل مساعيه فتح قنوات اتصال مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية خلال الفترات الماضية.