أدان السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن حادث “المنيا” الإرهابي حيث قدم العزاء لأسر الضحايا، مؤكدا تضامن الحكومة البريطانية مع رئاسة الجمهورية والكنيسة.

وقال كاسن في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إن المملكة المتحدة تدين الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز اليوم في المنيا وجميع الذين يدعمون العنف الإرهابي

والتطرف الذي يغذيه. نحن نقدم خالص التعازي القلبية للأسر المصرية الذين فقدوا أحبائهم، وقد نقلت اليوم رسائل تضامن الحكومة البريطانية إلى قداسة البابا تواضروس و رئاسة الجمهورية”.

وأضاف: “البريطانيون يتشاطرون الصدمة والحزن والغضب الذي يشعر به المصريون اليوم، نحن مدينون للمصريين على تضامنهم معنا بعد هجوم مانشستر هذا الأسبوع، و نقف مع كل من في مصر يعاني ويستجيب في هذا اليوم العصيب”.

وتابع قائلا: “إن الإرهابيين الذين يقتلون المصريين الأبرياء هم نفس الأعداء الذين نقاتلهم في المملكة المتحدة وحول العالم. من مانشستر إلى المنيا هدفهم هو زرع الكراهية والخوف وتقسيم المجتمعات و الأمم . ويجب ألا نسمح لهم بنشر الكراهية أو تقسيمنا. وسنعمل بلا هوادة مع مصر والعالم حتى نهزم الجماعات الإرهابية و نقتلع الداعمين لهم من جذورهم”.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.