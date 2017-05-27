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مصرع موريتانيين اثنين جراء انهيار بئر للتنقيب عن الذهب شمال نواكشوط
التنقيب عن الذهب فى السودان

مصرع موريتانيين اثنين جراء انهيار بئر للتنقيب عن الذهب شمال نواكشوط

2017-05-27 07:57:35
أ ش أ

أفادت وسائل اعلام موريتانية اليوم السبت ، بأن اثنين من المنقبين عن الذهب قتلا جراء انهيار بئر من آبار التنقيب في منطقة تازيازت شمال العاصمة نواكشوط.

وذكرت صحيفة “الطوارئ” الموريتانية أن ضحايا انهيار آبار التنقيب عن الذهب في منطقة تازيازت زادوا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

ويعمل نحو مائة الف موريتاني في التنقيب السطحي عن الذهب منذ موافقة الحكومة على مزاولة هذا النشاط الذي أثار اهتمام الكثير من الموريتانيين خصوصا الرعايا الموريتانيين في أوروبا الذين عادوا للبلاد واستثمروا اموالهم في هذا المجال.
م ش ا

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